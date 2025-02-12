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Aras Elektrik'ten Ardahan'a Yatırım ve Başarılar

Aras Elektrik'ten Ardahan'a Yatırım ve Başarılar
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Aras Elektrik, Ardahan'da yaptığı 1.078 Milyar TL'lik yatımla enerji altyapısını güçlendirerek müşteri memnuniyetini arttırdı ve kayıp kaçak oranını %7.62'ye düşürdü. 2024'te müşteri memnuniyetinde Türkiye'de ilk 3'e girmeyi başardı.

Aras Elektrik, Ardahan'da gerçekleştirdiği yatırımlar ve sunduğu hizmetlerle önemli başarılara imza atıyor. 2013 yılından bu yana toplam 1.078 Milyar TL'yi bulan yatırımlarıyla, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirerek, enerji kalitesini artırmayı ve kesintisiz hizmet sağlamayı hedefliyor.

Aras Elektrik, bölgedeki hizmet kalitesini üst seviyelere çıkararak, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı sürdürüyor. Şirket, bu başarılarıyla birlikte Ardahan'da enerji sektöründe güvenilir ve öncü olmaya devam ediyor.

Ardahan, müşteri memnuniyetinde ilk 3'te

Yapılan yatırımların etkisiyle Ardahan'da tüketici memnuniyeti de önemli ölçüde yükseldi. Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, 2024 yılında TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarını paylaşarak, Ardahan'ın müşteri memnuniyetindeki başarısını vurguladı. Akpınar: "Geçtiğimiz yıllarda da başarılı sonuçlar elde eden ilimiz memnuniyette ilk 5'e girmişti. 2024'te bu başarısını daha da yükselten şehrimiz Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında yapılan ankette 81 il sıralamasında ilk 3'e girdi. Bu başarı bizi inanılmaz mutlu etti. Hedefimiz 2025 yılında ilk sırada yer almak."

Tüketici memnuniyetinin artmasında saha operasyonlarında yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını belirten Akpınar: "Elektrik altyapısındaki güçlendirmeler, hızlı ve etkili hizmet anlayışı ile saha ekiplerinin özverili çalışmaları, Ardahan'daki tüketiciler tarafından takdirle karşılandığını gösteriyor. Bu başarımız, Aras Elektrik'in bölge halkına daha kaliteli ve güvenilir bir enerji hizmeti sunma hedefinin bir yansıması olarak öne çıkıyor." dedi.

Kayıp kaçak oranı azaltıldı

Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, Ardahan'daki önemli iyileştirmelerden birinin de kayıp kaçak oranındaki ciddi düşüş olduğunu belirtti. Akpınar: Yaptığımız yatırımlar ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde kayıp kaçak oranımız, Türkiye ortalamasının altında seyretmekte ve yüzde 7.62 seviyesine kadar inmiştir. Bu başarıyla, bölgedeki enerji dağıtım sisteminin daha verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz." dedi.

Akpınar, "Kayıp kaçak oranını düşürmek, sadece elektrik dağıtımının verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını da sağlıyor. Bu sayede, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir kazanç elde ettik. Bu sonuç, altyapı yatırımlarımızın ve teknolojik iyileştirmelerimizin bir yansımasıdır." dedi.

Arıza giderme süresinde önemli iyileşme

Tüketicilerin yaşam kalitesini artırmaya devam eden Aras Elektrik, arıza giderme süresinde ciddi oranda bir iyileşme sağladı. Yapılan teknolojik yenilikler sayesinde, arıza tespit ve giderme süreleri önemli ölçüde kısaldı. Bu sayede tüketicilere daha hızlı ve etkin bir hizmet sunuluyor.

Aras Elektrik, arıza müdahale sürelerini minimize ederek, elektrik kesintilerinin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemesini engellemeyi hedefliyor. Yaklaşık bir aydır süren -30 derecelere varan hava şartlarında dahi ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri, tüketici memnuniyetinde de büyük bir artışa katkı sağladı. Bu başarı, Aras Elektrik'in bölgedeki hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirme ve tüketicilere kesintisiz enerji sağlama taahhüdünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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