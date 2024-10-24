Üye Girişi
Haberler

Aras Elektrik, Müşteri İletişimini Güçlendirmek İçin Saha Ziyaretlerine Başladı

Aras Elektrik, Müşteri İletişimini Güçlendirmek İçin Saha Ziyaretlerine Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Elektrik, 7 ilde verdiği elektrik dağıtım hizmetlerinde müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, Çözüm Merkezi çalışanları ile işletmeler arasında saha ziyaretlerine başladı. Ziyaretler, saha gerçeklerini doğrudan yansıtarak iş süreçlerini yerinde görmeyi hedefliyor.

7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Çözüm Merkezi'ne gelen aramalarda müşterilere saha gerçeklerini doğrudan yansıtan bilgilerin verilmesi, iş süreçlerinin yerinde görülerek teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla Çözüm Merkezi çalışanları ile işletmeler arasında saha ziyaretlerine başladı.

Aras Çözüm Merkezi, birimler arası saha ziyaretleri kapsamındaki ilk ziyaretini Ağrı'nın Patnos İşletme Müdürlüğü'ne gerçekleştirdi. Ziyarette, bölgede yapılan çalışmalar, sahada karşılaşılan güçlükler ile hem saha hem de Çözüm Merkezi tarafında yürütülen projeler detayları ile görüşüldü.

Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Patnos İlçe İşletme Müdürü Semih Necdet İnce: "Öncelikle birimler arası böyle bir organizasyonun yapılmasının müşteriler ile kurulacak iletişime büyük katkısı olacağını belirtmek istiyorum. Bizler farklı birim ve hatta farklı şehirlerde çalışan Aras personeliyiz. Yürüttüğümüz çalışmaları şirket personeli olarak her ne kadar biliyor olsak da yerinde görmek kesinlikle çok önemli. Bu nedenle birimlerde yürütülen çalışmaları anlamlandırabilmemiz açısından birimlerin kendi bölgelerinde değerlendirme fırsatı bulduğu bir ortam oluşturulmasından dolayı çok mutlu olduk." dedi.

İnce, "Bu saha ziyaretlerinin ilkinin ilçe işletmemizde gerçekleştirilmesi bizi ayrıca çok mutlu etti. Bu ziyaret sayesinde ilçedeki faaliyetlerimizi dünden daha iyi bir seviyeye taşıma konusunda, yıllardır inanarak sürdürdüğümüz çalışmaların görünür kılınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Ziyarete katılarak saha çalışmalarını doğrudan yerinde görme fırsatı bulan Çözüm Merkezi Müşteri Temsilcisi Ilgın Aybala Kızılca, "Aldığımız çağrıların çözüm sürecini yerinde görmek bize ayrı bir deneyim kazandırdı. Bir gün boyunca saha personelinin yaptığı sayaç kontrol, endeks okuma, arıza müdahale ve PLC sayaç gibi çeşitli işlemleri yerinde ve birebir görerek elektrik dağıtım hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalara yakından tanık olduk. Çözüm Merkezi'nde bizlerin müşteri ile görüşerek aldığımız kayıtlar saha personelinin tabletlerine anlık olarak düşüyor. Saha personeli, tabletlerine düşen bu iş emrini üstleniyor ve anında müdahale yerine gidiyor. Tabletlerde iş emirlerinin ayrıntılı olarak üstlenildi, yolda, çalışıyor, tamamlandı vb. başlıklar ile tüm çalışmaların anlık izlenmesine imkan veriyor. Ayrıca Patnos bölgesindeki PLC projesini de yerinde gördük." İfadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 yıl sonra bir ilk! Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü

Ömer Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri

 Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

 TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi

32 hain yuvası imha edildi
TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 24 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? Ümit Özdağ kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ biyografisi! Ayın evreleri Google'da Doodle oldu! 24 Ekim Ayın evreleri Google'da neden doodle oldu? Okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okul var mı? ATV CANLI İZLE 24 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… 24 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 24 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Fethullah Gülen'in cenaze töreni ne zaman? FETÖ elebaşı Gülen nereye gömülecek? Resmi Gazete bugün (24 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Google Doodle Maanfasen'i Kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.