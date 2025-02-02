Aras Elektrik ISO 18295 Denetimlerini Başarıyla Geçti

Aras Elektrik, bu yılki ISO 18295-1 ve ISO 18295-2 Müşteri İletişim Merkezlerinin Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla geçerek müşteri hizmetleri alanındaki çalışmalarını bir kez daha kanıtladı.

Aras Elektrik, bünyesindeki ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi ve ISO 18295-2 Müşteri İletişim Merkezlerinin Müşteri İçin Yönetim Sistemi ile standartlara uyum sağlayarak, süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getiriyor. Bu yönetim sistemiyle, şirketin operasyonel mükemmeliyetine katkıda bulunuyor ve hem iç süreçlerin hem de müşteri hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştiriyor. Bu sayede, şirketler hem iç süreçlerini daha iyi yönetebilir, hem de tüketicilerine daha kaliteli ve güvenilir hizmetler sunuyor.

Genel Müdür Yardımcısı Onur Hüdayioğlu "Aras Elektrik Çözüm Merkezi olarak ISO 18295-1 ve ISO 18295-2 Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladık. Bu denetim, çağrı merkezi hizmetlerinin kalitesini, tüketici memnuniyetini ve hizmet süreçlerini değerlendiren önemli denetimlerden biri. Bu denetimle Çağrı Merkezimizin, sadece teknik anlamda değil, aynı zamanda tüketici odaklı yaklaşımımızla da ne denli güçlü olduğunu kanıtladık." dedi.

Hüdayioğlu: "Denetimler sırasında tüm süreçlerimiz titizlikle incelendi ve sonuçlar bizleri son derece mutlu etti. Tüketici memnuniyetini ve kaliteli hizmet anlayışını daha da ileriye taşıma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz, her zaman daha iyiye gitmek ve tüketicilerimize en yüksek kaliteyi sunmak. Daha büyük başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

3 gün süren denetimlerde, uzman denetçiler müşteri iletişim merkezi süreçlerini ve raporlarını detaylı bir şekilde inceledi. Denetimler sırasında örnek çağrılar dinlenerek, şirketin müşteri hizmetleri performansı değerlendirildi. Aras Elektrik, tüketici memnuniyetini artıran ve standartlarını yüksek seviyede tutan bir performans sergileyerek, bu denetimlerden geçmeyi başardı.

Başarıyla tamamlanan denetim, Aras Elektrik Çözüm Merkezi'nin yönetim sistemi ve tüketici hizmetleri alanındaki taahhüdünü bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı ile Aras Elektrik, hem tüketicilerine en yüksek kaliteli hizmeti sunmaya devam edecek hem de iç süreçlerinde sürekli iyileştirme adına çalışmalarını sürdürecek.

Entegre Yönetim Sistemi (EYS), farklı kalite ve yönetim standartlarını bir arada bulunduran ve tek bir sistemde entegre edilen bir yapıdır. Bu sistem, şirketlerin farklı alanlarda (örneğin kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi) belirledikleri standartlara uygunluğunu sağlarken, aynı zamanda verimliliği artırmaya yönelik süreçleri iyileştirir. EYS sayesinde, tüm bu farklı yönetim sistemleri arasında sinerji oluşturulur, süreçlerin yönetimi daha verimli hale gelir ve şirketler, uluslararası standartlarda başarı sağlamış olurlar. - ERZURUM