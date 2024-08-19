Aras Elektrik, Hırsızlık Nedeniyle Büyük Zararlar Yaşıyor

Sorumluluk bölgesindeki 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, son zamanlarda trafo-pano arası abone kablolarının, direk parçalarının ve pano-box (Elektrik dağıtım kutusu) kilitlerinin kırılarak çalınması nedeniyle sorun yaşıyor. Artan hırsızlık olayları, sadece vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, Şirket ve ülke ekonomisine de büyük oranda zarar veriyor.

"Pano/Boxlardaki kilitler kırılarak çalınıyor"

Pano ve boxlardaki kilitler, dışarıdan gelecek olası müdahalelerin önlenmesi, pano/box içerisindeki malzemelerin korunması, kesintisiz enerji sağlanması ve her türlü tehlikeli duruma karşı güvenliğin sağlanması amacıyla bulunmaktadır. Bunlar özellikle bina dışında bulunduğundan ve tehlike arz ettiğinden kilitli olmaları gerekmektedir.

Kilitlerin sürekli çalınması sebebiyle pano/box kapaklarının açık olduğuna dikkate çeken Sistem İşletme Koordinatörü Muharrem Kalkan: "Şirketimiz, son 5 yılda yaklaşık 32 bin adet kilit kullandı. Bunların büyük bir bölümü de çalınanların yerine kullanılan kilitlerdi. Montaj edilen kilitlerin kırılarak çalınması nedeniyle sürekli yeni kilit alımı gerçekleştirdik. Yaklaşık maliyeti 6 Milyon TL olan kilitler, hem Şirketimize hem ülke ekonomisine büyük oranda zarar veriyor. Tabi bizim için maliyetten de öte önemli olan yaşanabilecek olası kaza riskleri. Kilitlerle bunları önlemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca box/panoların zarar görmesi bölgede uzun süreli kesintilerin yaşanmasına neden olduğundan bu da doğrudan müşterinin etkilenmesi anlamına geliyor. Hizmet bölgemizdeki yaşayan vatandaşlarımızdan daha duyarlı ve dikkatli olmalarını, açık kapak gördüklerinde bizleri bilgilendirmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Kablo hırsızlığı da arttı"

Kalkan: "Kilit hırsızlığının yanında son dönemlerde bazı bölgelerde trafo-pano arası ve abonelere ait kabloların çalındığını fark ettik. Kabloları kesmeye çalışan hırsızlardan elektrik akımına kapılarak yaralananlar ve kolluk kuvvetlerince yakalananlar oldu. Ayrıca kablo hırsızlığı nedeniyle binlerce abonemiz enerjisiz kalarak elektronik cihazları arızalandı." dedi.

"Demir direklerin parçaları çalınıyor"

Demir direklerdeki parçaların çalınmasında dikkat çeken Arıza Onarım Bakım Müdürü Enis Gül: "Özellikle kırsal hatlarda kullanılan galvaniz cıvatalı enerji nakil hatlarına ait direklerin alt tarafındaki cıvatalar sökülerek direk çaprazları çalınıyor. Çalınan çaprazlar nedeniyle direkler zayıflıyor ve hafif bir rüzgarda yıkılıyor. Direklerin yıkılması nedeniyle de müşterilerimiz elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Gül "Sürekli olarak çalınan çaprazlar, ekiplerimizce tespit ediliyor ve yerine yenileri takılıyor. Ancak eksikliklerin tespit edilemediği durumlarda direklerimiz yıkılabiliyor. En son 9 adet direğimiz bu nedenlerden dolayı yıkıldı. Yıkılan direklerin yerine ağaç direklerle enerji verilmeye çalışıldı ancak yoğun yağış sebebiyle arazi bataklığa dönüştü ve bu da direk montajı ve elektrik verme süresinin uzamasına neden oldu. Hizmet bölgemizde 2024 yılında çapraz eksikliği sebebiyle toplam 61 direğimiz yıkılmış olup; bu bölgelere ağaç direklerle enerji verildi. Geçici olarak kullanılan ağaç direkler yerine 61 demir direk için gerekli projelendirme yapıldı. Yeni dikilecek direklerin yaklaşık maliyeti 18 Milyon TL olup çalınan direk çaprazlarının verdiği zararın büyüklüğünü buradan da görebiliyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM