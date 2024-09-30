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Aras Elektrik'e Arzu Miroğlu CFO Olarak Atandı

Aras Elektrik'e Arzu Miroğlu CFO Olarak Atandı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Arzu Miroğlu'nu CFO olarak atadı. 20 yılı aşkın finansal yöneticilik tecrübesine sahip Miroğlu, şirketin üst düzey finansal yürütücülüğünden sorumlu olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik'e Arzu Miroğlu CFO olarak atandı. Tecrübeli yönetici Arzu Miroğlu, Şirketin üst düzey finansal yürütücülüğünden sorumlu olacak.

Arzu MİROĞLU kimdir?

1977 yılında Ankara'da doğan Arzu Miroğlu, 1995 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1999 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl, PwC İstanbul Ofisi'nde vergi bölümünde profesyonel kariyerine adım atan Miroğlu, kariyerinin ilk yıllarında vergi mevzuatı ve mali denetim alanlarında kapsamlı bir deneyim kazanmıştır.

20 yılı aşkın kariyeri boyunca, vergi, muhasebe, finans, bütçe planlama ve finansal raporlama alanlarında uzmanlaşan Miroğlu, yerli ve yabancı birçok şirkette üst düzey yöneticilik görevleri üstlenmiştir. MAN Türkiye, Knauf, Schott Orim, Weatherford ve ITC gibi önde gelen şirketlerin finansal süreçlerini yönetmiş; otomotiv, inşaat, cam üretimi, petrol sondajı ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörlerde görev alarak çok yönlü bir deneyim kazanmıştır.

Miroğlu'nun kariyeri boyunca üstlendiği başlıca sorumluluklar arasında büyük sermaye projelerinin finansmanı, uluslararası vergi stratejilerinin geliştirilmesi, maliyet optimizasyonu, şirket birleşmeleri ve satın almalar gibi stratejik görevler yer almaktadır. Bu süreçte, finansal liderlik ve risk yönetimi konularında başarılı projelere imza atmış, şirketlerin finansal performansını sürdürülebilir bir şekilde geliştirmelerine katkıda bulunmuştur.

2018-2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi olarak görev yapan eşine eşlik ederek Kenya'da bulunan Miroğlu, bu süreçte temsil görevlerini ifa etmiştir.

2002 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını, 2013 yılında ise Bağımsız Denetçilik sertifikasını almıştır.

Arzu Miroğlu, evli ve iki çocuk annesi olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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