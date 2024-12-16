Aras Elektrik, Deprem Bölgesine Sağladığı Destek İçin Teşekkür Ziyareti Aldı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanılan iki büyük deprem felaketinde, afet bölgesine gerçekleştirdiği destek faaliyetleriyle yardıma koşan Aras Elektrik, teşekkür ziyaretinde bulunan AKEDAŞ yöneticilerini ağırladı.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılmıştı. Doğu Anadolu Bölgesine elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, 11 ilde etkili olan depremlerin hemen ardından afet bölgesine yardıma koşmuştu. Kısa sürede koordine olan şirket, afet bölgesinde bir taraftan enerji arızalarını giderirken diğer yandan da arama kurtarma çalışmaları ile depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye destek olmuştu.

AKEDAŞ yöneticileri tarafından yapılan teşekkür ziyaretine Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, şirket yöneticileri ve afet bölgesine giden ekip sorumluları katıldı. Ülkece çok büyük bir felaket yaşandığı ve bir daha böyle üzücü bir olayın yaşanmaması dileğinde bulunan Akbaş, AKEDAŞ yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. AKEDAŞ yöneticileri de depremdeki desteklerinden dolayı Aras Elektrik'e teşekkür ederek, bölgedeki yapılan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Plaket takdiminin ardından, Türkiye'nin ilk ve tek elektrik müzesi olan Özel Aras EDAŞ Müzesi'ne eser katkısında bulunan AKEDAŞ, müzeyi de ziyaret etti. - ERZURUM