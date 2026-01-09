Haberler

Aras EDAŞ, "Sarıkamış harekâtı" töreninde sahadaydı

Aras EDAŞ, 'Sarıkamış harekâtı' töreninde sahadaydı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aras EDAŞ, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri sırasında enerji altyapısının kesintisiz işlemesi için gerekli hazırlıkları yaptı. Tören alanlarına enerji sağlamak amacıyla jeneratörler kullanıldı ve olası enerji kesintilerine karşı önlemler alındı.

Aras EDAŞ, bölgesel etkinlikler ve tarihi önemi yüksek organizasyonlarda enerji altyapısının kesintisiz işlemesini sağlamak için kapsamlı hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinlikleri sırasında bölgede gerekli tüm çalışmalar için sahada yerini aldı.

Aras EDAŞ, bölgesel etkinliklerde ve tarihi önemi yüksek organizasyonlarda her zaman yer alıyor, enerji altyapısının kesintisiz işlemesini sağlamak için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı anma etkinliklerinde iki gün boyunca sahadaydı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun zorlu kış şartları altında gerçekleştirdiği Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, törenlerin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla enerji altyapısına yönelik tüm önlemler alındı. Tören alanlarındaki çadırlara jeneratörler aracılığıyla enerji sağlanırken, TRT canlı yayın alanı ile Allahüekber Dağları'nda oluşturulan sahnenin enerji ihtiyacı da jeneratör desteğiyle karşılandı.

Anma etkinlikleri süresince olası enerji kesintilerine karşı önleyici tedbirler alan Aras EDAŞ ekipleri, dağıtım merkezi ve bölgeyi besleyen kabinlerde görev alarak enerji arzının sürekliliğini sağladı. Tören boyunca sahada bulunan teknik ekipler, tüm sistemleri anlık olarak takip ederek herhangi bir aksaklığa karşı hazır bekledi.

Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Kars İl Koordinatörü Zafer Demir, şunları söyledi: "Sarıkamış Harekatı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış, büyük fedakarlıkların yaşandığı tarihi bir mücadeledir. Bu anlamlı anma programlarının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için ekiplerimizle birlikte sahada gerekli tüm teknik ve operasyonel tedbirleri aldık. Tören süresince enerji arzının kesintisiz sağlanması için dağıtım merkezimizden sahaya kadar tüm noktaları anlık olarak takip ettik."

Aras EDAŞ, milli ve manevi değeri yüksek organizasyonlarda enerji arzının kesintisiz şekilde sağlanması sorumluluğu ile bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Trump keseyi açtı: Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek

Trump Greenland adasını almak için vatandaşlara servet ödeyecek
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından 'duman' savunması

Testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından ilginç savunma
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi