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Aras EDAŞ, Kadın İstihdamını Destekleyerek Enerji Sektöründeki Cinsiyet Eşitliğine Katkı Sağlıyor

Aras EDAŞ, Kadın İstihdamını Destekleyerek Enerji Sektöründeki Cinsiyet Eşitliğine Katkı Sağlıyor
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Aras EDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe kadın istihdamını artırmak ve cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla önemli çalışmalar yapıyor. Şirket, kadın çalışanların sahada daha fazla yer almasını teşvik ederken, erkek egemen sektördeki kalıpları da yıkıyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Aslı Dursun, bu değişimin öncülerinden biri olarak sahada aktif şekilde görev alıyor.

Aras EDAŞ, elektrik dağıtım sektörü gibi genellikle "erkek işi" olarak algılanan bir sektörde kadın istihdamını artırmak amacıyla başarılı çalışmalar yürütüyor.

Şirket, cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadın çalışanların sahada daha fazla yer almasını teşvik ediyor. Bu kapsamda, sadece ofislerde değil, sahada da kadın çalışanların sayısını artırmayı hedefleyen Aras EDAŞ, elektrik dağıtım sektöründe kadınlara fırsat eşitliği sağlama konusunda önemli bir rol oynuyor.

Kadın istihdamını destekleyen bu yaklaşım, toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmanın yanı sıra, iş gücüne çeşitlilik kazandırarak sektördeki verimliliği ve inovasyonu artırıyor. Aras EDAŞ'ın bu tür çalışmaları, sektörde kadınların daha görünür hale gelmesine katkı sağlarken, kadınlara yönelik mesleki eğitim ve kariyer fırsatlarını da güçlendiriyor.

Aras EDAŞ Ağrı Doğubayazıt İşletme Müdürlüğü'nde İşletme Mühendisi olarak görev yapan Elektrik Elektronik Mühendisi Aslı Dursun bu kadınlardan biri. Erkek egemen enerji sektöründeki cinsiyet kalıplarını yıkarak elektrik arıza, bakım, onarım merkezi dışında sahadaki çalışmalara da bizzat katılıyor, mesai arkadaşları ile birlikte arızalara müdahale ediyor.

Erkek meslektaşlarıyla birlikte her türlü zorlu şartlarda görev yapan, kadınların erkek işi olarak bilinen her mesleği icra edebileceğini söyleyen Dursun, 'mesleğin cinsiyeti yoktur' anlayışını herkese göstermek istediklerinin altını çiziyor.

Enerji sektöründe, sahada ve teknik işlerde kadın çalışan sayısının az olduğunu belirten Aslı Dursun, "Kadın çalışanın çok az olduğu bir sektörde çalışıyoruz ama Şirketimizde kadın istihdamına çok önem veriliyor. Bundan dolayı Aras EDAŞ'ta olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben hem ofiste hem de sahada çalışıyorum. Ofisteki işlerimi tamamladıktan sonra ekiple birlikte sahaya çıkıyoruz. Müşteriden gelen ihbar doğrultusunda ilgili yere gidiyoruz. Müdahale esnasında direğe çıkılacaksa, ekiple birlikte tüm kişisel koruyucu donanımlarımızı takarak, güvenli bir şekilde direğe çıkıyoruz. Bazen benim direğe çıktığımı görenler şaşırıyor. Özellikle yüksek riskli sektörlerde, kadınların, daha detaycı ve disiplinli olduğu için daha başarılı olduklarını düşünüyorum" dedi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıgül Mahallesi'ndeki bir arızaya ekip arkadaşlarıyla birlikte giden Dursun, "Tabii ki zorlu şartlarda çalışıyoruz. Kışın yeri geldiğinde karın içinde çalışmak zorunda kalıyoruz, yazın kavurucu sıcakta sahada olmamız gerekiyor. Ama sahada müşterimizin sorununu çözüyor olmak, herhangi bir problemi ortadan kaldırmak, işte en önemli motivasyon kaynağım bunlar. Kadın istihdamına katkı sağlayan Aras EDAŞ'a teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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