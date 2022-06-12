Arapgir'e 'sakin şehir' dopingi - Haberler

- Arapgir'e 'sakin şehir' dopingi

MALATYA - Geçtiğimiz yıl Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) üyeliğine kabul edilen Malatya'nın Arapgir İlçesi son 20 günde 25 turist kafilesini ağırladı.

Malatya'nın en fazla tescilli tarihi yapıya sahip ilçesi olarak öne çıkan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Arapgir'in Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) üyeliğine alınması ilçe turizmini hareketlendirdi.

Sakin Şehir unvanının Arapgir'in tanıtımına büyük katkı sunduğunu belirten ilçe sakinlerinden Asım Külah, " Arapgir'imizin Cittaslow üyesi olması çok güzel bir olay. İlçemize gelen tur sayıları arttı. Arapgir'in tanıtılması açısında çok önemli. Gelen turistler her türlü kültürümüzü inceliyorlar. İnşallah böyle devam eder" dedi

Sakin şehir unvanının Arapgir çok yakıştığını kaydeden bir başka ilçe sakini Yalçın Özbek ise " Arapgir'in binlerce yıllık tarihinin ve kültürünün tanıtımı açısında çok önlemli bu anlamda sakin şehir unvanı tamda Arapgir'mize yakışan bir unvan oldu. Arapgir dünyanın farkı noktalarında gelecek insanların ilgisini çekecek çok fazla öğe barındırıyor. Sakin şehir unvanı bu öğelerin tanıtımına büyük katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı

Son 20 gün içerisinde ilçeyi yaklaşık 25 kalıcı turist kafilesinin ziyaret ettiğini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da," Arapgir'de barınma ve konaklama ile bir sıkıntımız bulunmuyor. Bundan sonraki dönem de yemek, gezmek ve bölgedeki doğal ve yerleşik hayatın farklı kültürel öğelerini tanımak için birden çok insanın devrede olduğu etkin gruplara hitap ediyoruz. Turlar şuanda Arapgir'e ciddi manada bir sayfa açtı. Son 20 gün içerisinde 25'e yakın kalıcı turları ağırladık yıl sonuna kadar da bu böyle devam edecek.