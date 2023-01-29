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Arap Topluluğu Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayına tepki

Yerel Haberler

Arap Topluluğu Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayına tepki

Arap Topluluğu Birliği tarafından İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayına ilişkin İsveç Başkonsolosluğu önünde eylem yapıldı.

Arap Topluluğu Birliği tarafından İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayına ilişkin İsveç Başkonsolosluğu önünde eylem yapıldı. Konsolosluk önünde toplanan grup, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakarak bir skandala imza atmıştı. Yapılan saldırıya tüm dünyadan ve Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ederken, Arap Topluluğu Birliği de Beyoğlu'nda bulunan İsveç Başkonsolosluğu'nun önünde bu durumu protesto etti.

Yapılan protestoda, "Kur'an-ı Kerim'e dokunma", "Özgürlük değil barbarlık", "İsveç'i lanetliyoruz" yazılı dövizler açıldı. Ayrıca açıklama öncesi Kur'an-ı Kerim de okundu. Daha sonra topluluk, yaptıkları Arapça basın açıklamasının ardından dağıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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