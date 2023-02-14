Arama kurtarma ekipleri tarafından bitkin vaziyette bulundu, "Şans" ismi verildi Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri enkazın arasında bitkin vaziyette buldukları muhabbet kuşuna sahip çıkarak, "Şans" ismini verdi. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ekipleri enkazın arasında bitkin vaziyette buldukları muhabbet kuşuna sahip çıkarak, "Şans" ismini verdi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkılan binalarda mahsur kalan evcil hayvanlar da kurtarılıyor. Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Aydın Apartmanı'nda kurtarma ekipleri çalışma yaparken, muhabbet kuşunu fark etti. Gölcük Tersanesi Komutanlığı personeli enkaz çevresinde bitkin durumda buldukları kuşa yem ve su verdi. "Şans" adı verilen kuş, Havyan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim edilmek üzere bir kutuya konularak götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Yerel Haberler

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