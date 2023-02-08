Arama kurtarma ekibi enkazdan bir bebek kurtardı Yerel Haberler İzmir'den yola çıkarak enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla deprem bölgesine giden Hayvan Arama Kurtarma (H.A.R.K.) ekibi, Kahramanmaraş'ta bir bebeği enkazdan sağ çıkardı. İzmir'den yola çıkarak enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak amacıyla deprem bölgesine giden Hayvan Arama Kurtarma (H.A.R.K.) ekibi, Kahramanmaraş'ta bir bebeği enkazdan sağ çıkardı. Türkiye'nin ilk ve tek çiftlik hayvanları kurtarma barınağının kurucusu Sibel Çakır, oluşturdukları H.A.R.K. ekibiyle birlikte deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'a giderek enkaz altında kalan hayvanları kurtarma çalışma başlattı. Ekiple birlikte yola çıkmadan önce hem hayvanlara hem de insanlara el uzatacaklarını belirten Çakır'dan güzel haber geldi. Barbaros Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmirli ekip, enkaz altından bir bebeği sağ çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Türkiye İzmir Yerel Haberler

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