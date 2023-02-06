Arama-kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi
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Arama-kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi Adana'da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi.
Arama-kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi
ADANA - Adana'da depremde yıkılan 13 katlı apartmandaki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi.
Sabah saatlerinde meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Alpargun apartmanı yıkıldı.
Olayı gerçekleştirdiği andan itibaren, AFAD, İtfaiye ve vatandaşların arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışma anı ve enkaz havadan drone ile görüntülendi.
Şuana kadar 4 kişi sağ kurtarılırken 4 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel