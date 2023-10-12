Aralarında Beş Adım Mesafe Bulunan Yozgat'ın Yerköy ile Kırşehir'in Çiçekdağı İlçeleri Birleşmek İstiyor

Birbirleriyle iç içe geçen Yozgat’ın Yerköy ilçesi, Kırşehir’in Çiçekdağı ve bu ilçeye bağlı Köseli beldesinin sakinleri, üç yerleşim yerinin birleştirilmesini istiyor. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a talepleriyle ilgili mektup yazdığını belirterek, iki ilçe ve bir beldenin 3 başkan ve 2 kaymakam tarafından yönetiliyor olmasının devlete de külfet olduğunu söyledi. Yılmaz, “Birbirlerine öylesine girmişler ki; adamın yatak odası Kırşehir’de oturma odası Yerköy’de” dedi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Birbirleriyle iç içe geçen Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kırşehir'in Çiçekdağı ve bu ilçeye bağlı Köseli beldesinin sakinleri, üç yerleşim yerinin birleştirilmesini istiyor. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a talepleriyle ilgili mektup yazdığını belirterek, iki ilçe ve bir beldenin 3 başkan ve 2 kaymakam tarafından yönetiliyor olmasının devlete de külfet olduğunu söyledi. Yılmaz, "Birbirlerine öylesine girmişler ki; adamın yatak odası Kırşehir'de oturma odası Yerköy'de" dedi.

Yozgat'ın Yerköy, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile bu ilçeye bağlı Köseli beldesinde yaşayan vatandaşlar, 3 yerleşim yerinin birbirine girmesi, birinin diğerinin mahallesi konumuna gelmesi nedeniyle bazı hizmetlerde sorun yaşıyor.

"ADAMIN YATAK ODASI KIRŞEHİR'DE OTURMA ODASI YERKÖY'DE"

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, iki ilçe ve bir beldenin 3 başkan, 2 kaymakam tarafından yönetiliyor olmasının devlete de külfet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Köseli beldesi Çiçekdağı ilçesine, Çiçekdağı Kırşehir'e bağlı, Yerköy ilçesi de Yozgat'a bağlı. Üç belediye başkanının yönetimindeki yerleşim birimi birbirleriyle halkı zaten birleşmiş düğünlerimiz, cenazelerimiz bir, yani birbirlerine girmişler. Birbirlerine öylesine girmişler ki; adamın yatak odası Kırşehir'de oturma odası Yerköy'de. Hemen yan yana bir camide görev yapan imam Kırşehir'den maaş alırken hemen yanı başındaki okulda görev yapan öğretmen Yozgat'tan maaş almakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bununla ilgili ayrıntılı bir şekilde, resimleriyle birlikte bir mektup yazdık. Burada iki kaymakam üç belediye başkanı görev yapmaktadır. Buraya iki kaymakam 3 belediye başkanı çok fazla. Suyumuz, kanalizasyonumuz aynı, hatta adliyemiz birleşmiş durumda. Bu 50 yıllık bir sıkıntı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu mesele ayrıntılı biçimde anlatılırsa burayı derhal birleştirecektir."

"DEVLETİMİZ İÇİN BİR KÜLFETTİR"

İki ilçe, bir beldenin tek yerleşim merkezine dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta ise şu ifadelere yer verdi:

"Üç belediyeye ait olan imar planları imar yolunun bir cephesi Yerköy, imar yolunun karşı cephesi ise Çiçekdağı ve Köseli belediyesi imar planı esasına göre uygulanmaktadır. Üç Uygulama İmar Planı ile İlçemiz Çiçekdağı ve Köseli belediyeleri tarafından adeta bir hilal şeklinde çevrelenmiştir. Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Kasabası ile Yerköy İlçemiz adeta iç içe girmiş büyük bir yerleşim alanına dönüşmüştür. Çiçekdağı İlçemiz ve Köseli Kasabamız tüm ihtiyaçlarını Yerköy İlçemize ait çarşı ve dükkanlarından karşılamaktadır. Köseli kasabasında oturan insanlarımızın bir bölümünün su ihtiyaçları İlçemizden karşılamaktadır. Bu üç belediyemize kanalizasyon ve içme suyu altyapılarının birçoğu ilçemize aittir. Çiçekdağı İlçemiz ve Köseli Kasabamızda yaşayan vatandaşlarımız alınacak hizmetlerde sıkıntılar yaşamaktadır. Yangın, su baskını ve sağlık hizmetlerinden faydalanması gereken insanlarımız mağdur olmaktadır. Ambulans ve itfaiye hizmetlerinin büyük kısmı yanlış ihbar olarak değerlendirilmekte ve kendi sorumluluk alanlarına ait olmadığı beyan edilerek sağlık ve hasta hizmetlerinin alınmasında vatandaşlarımız sorun yaşamaktadır. Çiçekdağı Adliyesi, Yerköy Adliyesi ile birleşmiş ve Yerköy Adliye binasında hizmet vermektedir. İki Kaymakam, üç belediye başkanı ve her kurumdan birçok müdürün olması devletimiz için bir külfettir ve kargaşaya sebep olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım; engin hoşgörünüze ve engin bilgilerinize sığınarak, Yerköy İlçemiz ile Çiçekdağı İlçesi ve Köseli Kasabasının birleşmesi konusunda bizlere yardımcı olmanızı talep ve arz ederim."

"BİR ADIM YERKÖY, BİR ADIM ÇİÇEKDAĞI"

İki ilçe sınırındaki Küçük Sanayi Sitesi'nde işyeri bulunan Recep Yıkılmaz, "Sanayi esnafı olarak burada bulunuyoruz. Yan komşum Çiçekdağlı ben Yerköylüyüm. O Çiçekdağı'nda ikamet ediyor, ben Yerköy'de ikamet ediyorum. Biz Yerköy ve Çiçekdağı'nın birleşmesini çok istiyoruz" dedi.

Esnaf Nuh Çetiner de "EsnafımYerköy'de, Çiçekdağı Çopraşık köyündeyim. Yerköy'de ikametgahım. Çiçekdağı'yla Yerköy, Köseli'nin birleşmesini istiyoruz. Bir belediye başkanımız olursa hizmet de güzel olur. Halkımız da zaten iç içe. Yerköy ile Çiçekdağı'nın arası bir adım. Bir adım Yerköy, bir adım Çiçekdağı" diye konuştu.