Adnan Menderes'in Hatıraları Aydın'da Yaşatılıyor

"Yeter Söz Milletindir" diyerek demokrasi tarihine damga vuran, 17 Eylül 1961'de idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, aradan geçen 63 yıla rağmen Aydın'da adına açılan ve döneminin anlatıldığı müzede hatıraları ile yaşamaya devam ediyor. Müzeyi ziyarete gelen vatandaşlar demokrasi şehidi Menderes'in dönemine tanıklık ediyor.

Türkiye demokrasisinin en kara günlerinden birini yaşadığı 16-17 Eylül 1961'de, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesinin üzerinden 63 yıl geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Ocak 2022 tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Merhum başbakan Adnan Menderes'in iktidar olduğu dönemdeki yaptığı çalışmaların, eserlerin anlatıldığı, gazete kupürlerinin, kullandığı makam arabasının yer aldığı müzede vatandaşlar o döneme bir kez daha tanıklık ediyor. Çine Çayı kenarında 90 dönüm arazi üzerine kurulan müzeyi ziyaret eden vatandaşlar merhum Başbakan Menderes'in eserlerini ve hayatını öğrenme imkanı bularak kendisini yad ediyor.

"17 Eylül'e yüz karası diyelim"

Müzeyi ziyaret eden emekli Polis Memuru ve İşletmeci Mehmet Reşit Duymuş, merhum Başbakan Adnan Menderes'in öncelikle hayırsever birisi olduğunu belirtip, 17 Eylül'ün yüz karası bir gün olarak ifade ederek, "Merhum Menderes duyduğum kadarıyla burada 35 bin metrekarelik araziyi köylülere hibe etmiş. Daha sonra paranız olduğu zaman geri ödemek şartıyla buraları ekip biçebilirsiniz demiş. Yüz karası diyelim 17 Eylül'e. Böyle bir durumla karşı karşıya kalması çok üzücü. Dünyada tanınan, takdir edilen, icraatlarıyla büyük devlet adamı olduğu söylenen bir lider. Ülkemizde onun gibi yetişen insan sayısı pek az. Gerçekten insan üzülüyor, böyle büyük devlet adamlarının cezalandırılması, büyük kayıp. Müzeyi gezdiğimizde görüyoruz. O döneme ait şartlarda ne büyük işler başarılmış. Kolay değil bunların yapılması. Artı otoyollar, o dönemde Hakkari'ye gidip otoyol yapması. Yani yaptığı şeyler o dönemlere ait zor şartlarda çok büyük işler başarmış, takdir etmek lazım. Ben buradan yad ediyorum kendisini" dedi.

Mehmet Reşit Duymuş ayrıca, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne her geldiğinde, merhum Menderes döneminde yapılanları yeni yaşamış, yeni görmüş gibi olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşları müzeyi gezmeye davet etti.

"Başbakan Menderes'in hikayesi çok üzücü"

Amcasının yanına Aydın'a gezmeye gelen Hülya Duymuş ise Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni çok beğendiğini söyleyerek, "Buraya geldim bazı şeyleri okudum, gerçekten çok etkilendim. Zaten belgeselini daha önce izlemiştim, burada da bazı yazılarını okudum o beni çok etkiledi. Başbakan Menderes'in hikayesi çok üzücü. Zaten Başbakan olmadan önce de çok üzücü şeyler yaşamış, sonu da çok üzücü olmuş. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" diye konuştu. - AYDIN