Araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada, aracın tavan ile ön cam arasına zulalanmış paket içinde ve araçta bulunan çantada 99,03 gram metamfetamin, 23,09 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet grinder (esrar öğütücüsü) ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.