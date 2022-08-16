Araçta unutularak ölen çocuğun babası gözyaşlarına boğuldu

Adana'da otomobilde uyurken bırakılan 3 yaşındaki Badr Alddın Malahafjı'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Evladının cenazesini teslim alırken babası gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay'da yaşayan Suriyeli Sifeddin Malahafjı (34) ve Hıba Alherakı (28) 3 yaşındaki evlatları Badr Alddın Malahafjı ile aile ziyareti için Adana'ya geldi.

Ağlamasına dayanamadı yanında götürdü

Sifeddin Malahafjı, öğle saatlerinde kardeşinin iş yerine ziyarete gitmek için evden çıkarken oğlu Badr'de babasıyla gitmek istedi. Bunun üzerine baba da evladının ağlamasına dayanamayıp onu da yanında götürdü.

Uyuya kalınca uyandırmak istemedi

Ancak baba Yeşilyuva Mahallesi'nde iş yerine geldiği sırada oğlu Badr'ın arka koltukta uyuya kaldığını fark etti. Bunun üzerine iddiaya göre, baba Sifeddin, oğlunu araçta, camları da açık bırakıp kardeşinin yanına gitti. Ancak yaklaşık 1 saat sonra baba araca geri döndüğünde evladının hareketsiz yattığını fark etti.

Bunun üzerine baba durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Badr Alddın Malahafjı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bugün yapılan otopsinin ardından ise küçük çocuğun cansız bedeni ailesine teslim edildi. Bu sırada baba Sifeddin gözyaşlarına boğuldu.

Gazetecilere konuşan ailenin akrabası Şaban Köseoğlu, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Çok acı bir durum. Baba kardeşinin yanına gidiyor. Yarım saat veya en geç 1 saat sonra geri döndüğünde oğlunun hareketsiz yattığını görüyor. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Camlar da açıktı, kapalı değildi ama hava sıcak olduğu için böyle bir şey yaşandı" diye konuştu.

Badr Alddın Malahafjı'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA