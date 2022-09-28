Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

SİVAS - Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında aracında sıkışan sünücü itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza şehir merkezinde bulunan Toptancılar kavşağında meydana geldi. 4 Eylül Sanayi Sitesinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı istikametine gitmekte olan Z.G. yönetimindeki 16 NTY 35 plakalı Peugeot marka otomobil, Toptancılar sitesinden çıkmakta olan C.E. yönetimindeki 58ABV 469 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Sürücü C.E. hurdaya dönen araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada her iki sürücü ve 16 NTY 35 plakalı araçta bulunan 8 yaşındaki K.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.