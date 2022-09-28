Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Yerel Haberler

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında aracında sıkışan sünücü itfaiye tarafından çıkartıldı.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

SİVAS - Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında aracında sıkışan sünücü itfaiye tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza şehir merkezinde bulunan Toptancılar kavşağında meydana geldi. 4 Eylül Sanayi Sitesinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı istikametine gitmekte olan Z.G. yönetimindeki 16 NTY 35 plakalı Peugeot marka otomobil, Toptancılar sitesinden çıkmakta olan C.E. yönetimindeki 58ABV 469 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Sürücü C.E. hurdaya dönen araçta sıkıştı. Sıkışan sürücü Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada her iki sürücü ve 16 NTY 35 plakalı araçta bulunan 8 yaşındaki K.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

İtfaiye Sivas Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title