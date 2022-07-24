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Araçların içine saklanıp sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Dağlı - Yerel
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Araçların içine saklanıp sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldıBALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arabaya sıkışan yavru kedi Bandırma İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Araçların içine saklanıp sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

BALIKESİR Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arabaya sıkışan yavru kedi Bandırma İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yoldan geçen bir vatandaşın park halindeki araçtan yavru bir kedinin sesini duymasıyla başlayan olay araç sahibinin ve çevredekilerin çabaları yetersiz kalınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra korkan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra olaya müdahale etmek için gelen Polis aracının arka teker kısmına kaçan kedi oradan da kurtarıldı. Havanın sıcak olmasından dolayı yavru kedinin baş kısmı yıkanarak su verildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kedi bir kutuya konularak bir dükkana bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Dağlı - Yerel

Balıkesir İtfaiye Tragger kedi Yerel Haberler

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