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Araçlarda Fazla Aksesuar Kullanımı Yangın Riskini Artırıyor

Araçlarda Fazla Aksesuar Kullanımı Yangın Riskini Artırıyor
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Elektrik ve klima ustası Mesut Deviren, araçlara aşırı elektronik aksesuar takmanın aküye zarar verdiğini ve yangın riskini artırdığını belirtti. Gençlerin bilinçsiz bir şekilde aksesuarlara yöneldiğini vurgulayan Deviren, orijinal elektroniğin korunmasını öneriyor.

Elektrik ve klima ustası Mesut Deviren, araçlara fazla elektronik aksesuar takmanın zararlı olduğunu belirterek, aküye aşırı yüklenmenin yangına neden olabileceğini söyledi.

Araçlara ışıklar, hoparlörler, yüksek ısılı farlar takıldığını ifade eden ustalar, bunun da birçok zararının olduğunu ve araç akülerinin çok fazla akıma mağdur kalıp kablolarda ısınma meydana getirerek yanmalarına neden olduğunu kaydetti. Elektrik ve klima ustası Mesut Deviren, gençlerin bilinçsiz bir şekilde aksesuar taktıklarını söyledi. Deviren, "Led ışkları, ambiyans ışıkları, müzik setlerinden dolayı aküye çok fazla yükleniyorlar. Akünün boşalması akünün ölmesi demektir. Akü çok kötü zarar görüyor. Elektrik tesisatlarının bilinçsiz şekilde çekilmesinden dolayı otomobillere zarar veriyor ve araçlarda yanma meydana geliyor" dedi.

Araçların orijinalliğinin bozulmaması gerektiğini belirten Deviren, "Bilinçsiz bir şekilde her yerde ambiyans ışıkları, led ışıkları, müzik seti takmasınlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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