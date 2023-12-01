Aracında uyuşturucu yakalanan şoförün kardeşi olayın aydınlatılmasını istiyor

IĞDIR - Iğdır'dan Balıkesir'e doğru yola çıkan ve yolda birkaç yerde eşya alan nakliye aracı içinde uyuşturucu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan şoförün kardeşi, yakalanan ağabeyinin suçsuz olduğunu söyleyerek gerçek suçluların yakalanmasını istedi.

Olay, geçen ay meydana geldi. Iğdır'da eşya taşıması yapan firma, Iğdır'dan Balıkesir'e eşya aldı. Firma aracın boş kalan diğer kısmında da yolda birkaç parça eşya daha aldı. Firma, sosyal medya uygulamasından Diyarbakır'da da parça eşya olduğunu görerek Diyarbakır'daki nakliyeci ile iletişime girdi. Iğdır firması nakliyecinin bilgilerini aracı süren şoför Ç.İ.'ye gönderdi. Şoför Ç.İ. Diyarbakır'a gittikten sonra nakliyeci arayarak evin adresini istedi. Nakliyeci eşyanın az olduğunu kendisinin eşyayı küçük bir araç ile getireceğini söyledi. Diyarbakır'da nakliyecilik yapan şahıs, iki çekyat ve iki beyaz eşyayı aracın yanına getirerek eşyaları araca attıktan sonra eşyanın İzmir'e gideceğini söyledi. Yola çıkan şoförün aracı, Adana'da Narkotik ekipleri tarafından durduruldu. Araçta arama yapan ekipler iki çekyatın içine zulalınmış halde 13 kilo esrar yakaladı. Olay ile ilgili araç şoförü yakalandı.

Yakalanan şoförün kardeşi İlhan İde, ağabeyinin suçsuz yere yakalandığını olayın gerçek sorumluların bulunmasını istedi. Polis ve savcıların olayın gerçek suçlularını bulacağını ve en ağır cezayı vereceğine inandığını belirten İlhan İde, "Benim kardeşim şu kamyonda şoför. Benim kardeşim Iğdır'da eşya almıştı. Bir de parça eşya aldı, sonra Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da dediler ki bir çamaşır makinesi, 2 tane çekyat ve buzdolabı var. Ağabeyim gidip orada bu eşyaları aldı. Şimdi koltukların içine zulalanmış şekilde uyuşturucu çıktı. Gördüğünüz gibi bu çekyatların içini oymuşlar. Ağabeyimin burada suçu nedir, burada bir çalışandır. Devlet büyüklerimizin bu işe el atmasını istiyoruz. Gereken ne ise yapılmasını istiyoruz. Ben olsam bile burada uyuşturucu olduğunu bilemem. Bakın adamlar burayı oymuş içine uyuşturucuyu koymuş, üzerine sunta yapmış tekrar örtü koymuşlar. Yaptıkları bu şey bu adamların bu işi her zaman yaptığını gösteriyor. Biz bunun asıl suçlularını istiyoruz. Devlet büyüklerimiz bu uyuşturucuyu burada nasıl bulduysa bu suçluları da bulmasını istiyoruz. Ağabeyimin daha yeni 9 aylık çocuğu var. Zaten doğru dürüst eve geldiği yok, hep yollarda ömrü geçiyor. Annem bu durumu öğrendiğinden beri hep hastaneye götürüyoruz. Tansiyonu sürekli kalkıyor. Biz bu olaya alışkın değiliz. Bu yükü Diyarbakır'da veren M.A., işi veren belli. Kendisi de bize bu yükü verdiğini kabul ediyor. Asıl yargılanması gereken bu şahıs ama benim ağabeyim yargılanıyor" dedi.