Aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular - Haberler

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halinde bulunan bir aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Dışarı çıkmasını sağlamak için kedi sesleri dinletilen, döner ve mama bırakılan minik yavru, çıkış yolunu bir türlü bulamadı.

İsmet İnönü Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümüne yavru bir kedi kaçtı. İçine girdiği alandan bir türlü çıkış yolu bulamayan kedinin miyavlaması üzerine sesi duyan parkomat görevlisi yardıma koştu. Aracın tekerlek boşluğundan yavru kediye ulaşmaya çalışan görevli defalarca denemesinin ardından başarısız olurken, daha sonra çok sayıda vatandaş kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için seferber oldu.

Cep telefonundan kedi ve köpek sesleri dinletilen kedi bir türlü dışarı çıkarılamazken, kokusuna gelir diye bırakılan döner ve kedi maması da işe yaramadı. Daha sonra otomobilin sahibi aracının başına geldi. Araç kaputunun açılması ve tekerleğin çevrilmesi ile alan oluşturulan kedi yine dışarı çıkarılamadı.

Yaklaşık 20 dakika daha kedi-köpek sesleri eşliğinde, süpürge ile araç tabanına ve kaputuna vurulması ile süren çabalar da sonuç vermeyince araç sahibi otomobilini Keşan Sanayi Sitesi'ne götürdü. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel