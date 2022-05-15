Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı - Haberler

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Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aracın alt kısmına sıkışan kediyi itfaiye çıkarttı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir aracın alt kısmına girerek burada sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir aracın alt kısmına girerek burada sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobilin alt aksamlarından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri otomobilin alt aksamlarının arasına girerek sıkışıp çıkamayan yaramaz kedi için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunduğu yerden yara almadan çıkarıldı. Yaramaz kedi daha sonra itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, İtfaiye, Tütün, kedi, Yerel, Haberler

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