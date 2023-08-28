Araç filosunu genişleten Balıkesir itfaiyesi afet ve yangınlara hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araç filosunu genişletti. Yeni itfaiye araçları dualarla hizmete alınarak, ihtiyaç olan ilçelere gönderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, "Daha güçlü Balıkesir, afetlere karşı daha güvenli Balıkesir" hedefiyle araç ve ekipman envanterine 42 milyon liralık yeni takviyede bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) hizmet binasında düzenlenen törende Altıeylül, Savaştepe, Ayvalık ilçelerinde kullanılacak 3 adet dar alan söndürme ve kurtarma aracı, Edremit, Bandırma, Karesi ilçelerinde kullanılacak 3 adet büyük tip söndürme aracı ve yangın noktası tespit edebilen termal dron hizmete alındı.

Yangına ilk müdahalede kullanılması amacıyla Dursunbey ve Kepsut ilçelerinin kırsal mahallelerine su tankerinin de dağıtıldığı törende, arama ve kurtarma üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları BALDAK ve 911'e de 6 milyon 857 bin liralık arama kurtarma ekipman desteğinde bulunuldu. 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmalarında nokta atışı yeteneği ile büyük rol oynayan uluslararası tescilli "Ateş" adlı kurtarma köpeği, törendeki küçük gösterisi ile konuklardan tam not aldı.

"Müdahale süremiz 5.56'ya indi"

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı ve Tüm İtfaiyeciler Birliği Başkanı Halil Yılmaz, "Dört buçuk yıl önce Yücel Yılmaz başkanım ile yaptığımız stratejik plan gereği hemen afet koordinasyon merkezi özelliği kazandırarak BAKOM'u kurduk ve burayı ilçelerimizle koordine, haberleşme ve altyapı sistemleriyle donattık. Bugün en önemlisi afetlerde master planı çalışmalarına taban oluşturan sistem ve teknik çalışmalar ürettik. Her şey eğitimle başlar diyerek 8 bin metrekarelik eğitim merkezimizi daha fonksiyonel hale getirerek K-9 eğitim birimi, deprem enkaz alanı, su altı su üstü kurtarma, trafik kazaları, yangına müdahale istasyonları ve pentatlon sahamızla 8 bin metrekare olan sahamızı 14 bin metrekareye çıkardık. Balıkesir Valiliğimizin özel bir projesi olan Sivil Afet ve Yangın Gönüllüsü Projesi, ki bizim gönüllü itfaiyeci projemiz var. İstasyon sayımızı, ki alan daraltma, hızlı müdahale çok önemli, bu noktada küçük istasyonlar şeklinde yeni yatırımlarla 33 olan istasyon sayımızı 41'e çıkardık. Pandemi nedeniyle açılışını yapamadığımız başkanımızın hemen hizmete almasını emrettiği Bigadiç, İvrindi, inşallah eylül ayında itfaiye haritasında yine sizlerin katılımıyla açılışını yapmak nasip olur. Afetlere dayanıklı yeni itfaiye istasyonları inşa edildi. İtfaiyelerde müdahale süresi 15 bin kilometrekare coğrafyada 7.02 dakika iken, bu yapılan yatırımlarla müdahale süresini 5.56'ya çektik. Hedefimiz burada dünya standardı olan 5 dakikayı bu coğrafyada yakalamaktır. İnşallah dönem içerisinde yıl sonuna kadar yapılacak yatırımlarla da bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Bugüne geldiğimizde araç ve ekipman olarak çok ciddi bir yatırıma kavuşuyoruz. Anlatmam gerekirse, ki burada özellikle Ayvalık için tasarladığımız ve merkez için tasarladığımız dar sokaklar için dar alan itfaiye araçlarımız var. Bunlar hem söndürme, hem kurtarma özellikli. Ayrıca yine Savaştepe'de görev alacak olan özellikle otobanı düşünerek yatırımını gerçekleştirdiğimiz yine dar alan bir aracımız var. Onun yanında yine çok maksatlı bir ifade ettiğimiz 6 ton su kapasiteli ve otomatik monitörlü etkili bir aracımız var" dedi.

"Türkiye'nin neresinde ne olursa hızlı bir şekilde yola çıkın ve olaya müdahale edin"

Yeni araçların itfaiyenin gücüne güç katacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'de itfaiye teşkilatımızın daha dinamik hizmetler vermesini istiyoruz. Tecrübeli, yeterince malzemesi olan güçlü bir ekibimiz var. 7 dönümlük eğitim alanımızı daha da geliştirerek 15 dönüme çıkarıp tatbikat sahaları oluşturduk. Lisans ve sertifika verebilir noktaya ulaştık. Yangına müdahale sürelerimiz Türkiye standartlarının üzerinde. 33 olan istasyon noktamızı 41'e çıkardık. İstasyon sayısının artması müdahale sürelerinin düşmesini de sağladı. Yapılan yatırımlar sayesinde 15 bin kilometrekarelik alandaki 7 dakika 2 saniyelik müdahale süresi 5 dakika 56 saniyeye kadar düştü. Bizim arazimizin yüzde 48'i milli emlak ve orman arazisi. Bu kadar büyük alanda orman teşkilatımız da gerçekten Türkiye standartlarının üzerinde müdahale kapasitesine sahip. Balıkesir itfaiyesinin, orman teşkilatımızın ve gönüllülerimizin işbirliği sayesinde birçok yangını büyümeden söndürmeyi başardık. Balıkesir'de ve bölgemizin dışında İzmir, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de gibi illerde meydana gelen doğal afet ve yangınlara 'Hiç beklemeden müdahale edin' talimatı verdim. Aklımızda kalacağına emeğimiz kalsın. Olay yatıştırılırsa geri dönelim. Verdiğim talimatın faydasını İzmir'de meydana gelen depremde gördük. Yeniden net talimat veriyorum; 'Türkiye'nin neresinde ne olursa hızlı bir şekilde yola çıkın ve olaya müdahale edin. Gerek yok derlerse şehre geri dönün" dedi.

"Burada çok güzel bir koordinasyon gördüm"

Kısa bir süre önce Balıkesir Valisi olarak göreve başlayan İsmail Ustaoğlu ise, "Özellikle son yıllara şöyle bir baktığımızda inanın sadece son 5 yılda bile orman yangınından sel felaketine, yaşadığımız deprem felaketlerinden toprak kaymasına, hani derler ya pişmiş tavuğun başına gelmeyen neredeyse son 10 yılda ülkemizin başına geldi. Maalesef bu tip zaman zaman canımızı acıtan, her birimizi derinden üzen olayları yaşadık. En son yaşadığımız asrın felaketinde tabii ki 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimiz, aslen felaketi de tabiri caizse yüzyılın büyük felaketini yaşadık. Niye bunları söylüyorum? İşte bugün burada Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ileri teknoloji donanıma sahip itfaiye araçlarıyla, araç ve ekipmanlarıyla, gönüllü kuruluşlarıyla, Balıkesir'imize sağlayacağı bu hizmet işte bu noktada çok önemli. Balıkesir ilimiz de bizim farklı doğal afetlerin yaşandığı bir ilimiz. Son 10 günde üç farklı yangınla karşı karşıya kaldık. İşte Kepsut'ta yaşadığımız, Marmara Adası'nda yaşadığımız ve diğer yandan da Altınoluk Kaz Dağları eteklerinde yaşadığımız yangınlar. Ama şunu gördüm. Buradan arkadaşlarımızı tebrik edeyim. İnanın çok güzel bir koordinasyonu gördüm. Yani bakıyorum hemen en ufak bir yerde çok kısa bir sürede teyakkuza geçtiğini ve müdahale ettiğini ve bunun sonucunda da işte Allah korusun felaket büyümeden önlendiğini gördük" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BALIKESİR