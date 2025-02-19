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Araç Çarpmasıyla Yaralanan Kedi, Yeni Yuvasına Dönmek İçin Hazırlanıyor

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Eskişehir'de araç çarpması sonucu ağır yaralanan bir sokak kedisi, tedavi sürecinin ardından sahiplenildi. Tek gözünü kaybederek sağlığına kavuşan kedinin hikayesi, yaşam mücadelesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eskişehir'de araç çarpması sonucu ağır yaralanarak bir gözünü kaybeden yaralı kedi, tedavisi bittikten sonra yeni yuvasına dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir sokak kedisi araç çarpması sonucunda ağır yaralandı. Olayı fark eden bir vatandaş durumu veteriner kliniğine bildirdi. Koruma altına alınan talihsiz hayvanın veteriner kliniğindeki tedavisine başlandı. Yapılan kontrollerde, kedinin çenesinde kırıklar olduğu tespit edildi. Zorlu bir tedavi süreci geçiren kedi, bu sırada tek gözünü kaybetmesine rağmen sağlığına kavuştu. Kediyi yaralı halde bulan vatandaş, zorlu yaşam mücadelesini başarıyla atlatan sevimli dostunu sahiplenmeye karar verdi.

"Kazadan sonra kendi başına yemek yiyemiyordu, onu elimizle besledik"

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Eskişehir temsilcisi Yaren Ünlü, sevimli dostun geçirdiği zorlu tedavi sürecini ve hayatta kalma hikayesini anlattı. Talihsiz kedinin yaralı haldeyken bir vatandaş tarafından bulunduğunu dile getiren Yaren Ünlü, "Bize gelen ihbar üzerine kendisine ulaştık ve sonrasında neler yaşandığını öğrendik. Tabii bu esnada kedinin çenesinde kırık ve gözlerinde görme kaybı vardı. Bunun üzerine kliniğe aldık ve hemen tedavilerine başladık. Yalnız çenesindeki kırık yüzünden ilk etapta kendi başına yemek yiyemiyordu; onu elimizle besleyerek süreci devam ettirdik" ifadelerini kullandı.

Kediyi yaralı bulan vatandaş, sevimli dostunu sahiplenmeye karar verdi

Olayın 2024 yılı Kasım ayında meydana geldiğini ve bulan gönüllünün herhangi birine ulaşamadığını dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:

"Maalesef kedimize çarpan sürücüyü bulamıyoruz. Bu vaka tabii ki bir araç çarpması, çünkü çenesindeki kırık ve kaybettiği gözü bize bunu gösteriyor. Kediyi yaralı halde bulan hanımefendi, zorlu yaşam mücadelesini başarıyla atlatan sevimli dostumuzu sahiplenmeye karar verdi. Aslında taburcu süresi geldi ama tabii evde de özel bir bakım gerektirecek. Kendisi beslenemediği için bizlerin beslemesiyle yaklaşık 1 hafta sonra onu evine teslim edebileceğiz. Gözlerinden bir tanesini ne yazık ki almak zorunda kaldık. Sonraki süreçte de belki görme kaybı olmaz, onunla görebilir umuduyla diğer gözünü bıraktık. Ama bundan sonraki süreçte görmeden de olsa kendisinin çok güzel bir yuvası olacak." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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