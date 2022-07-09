Arabuluculuk sayesinde anlaşma sağlanan dosya sayısı 2 milyonu aştı

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden, tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk uygulamasında anlaşma sağlanan dosya sayısı iki milyonu aştı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım 2013'te ihtiyari olarak başlatılan alternatif çözüm yöntemi arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu hale geldi.

Uyuşmazlıkları, tarafların anlaşması ile kısa sürede çözüme kavuşturan arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü azaltıp toplumsal uzlaşı kültürüne katkı sağlıyor.

İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 469 bin 134 dosyadan 845 bin 418'i anlaşma ile sonuçlandı. Bu alanda başarı oranı yüzde 58 oldu.

Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 458 bin 442 dosyadan 238 bin 101'i anlaşma ile sonuçlanarak yüzde 52 başarı oranına ulaşıldı.

Tüketici uyuşmazlıklarında da uygulama başladığından bu yana 152 bin 198 dosya arabulucuya gitti. Bu dosyalardan 77 bin 854'ü çözüme kavuştu, başarı oranı yüzde 54 oldu.

İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 99 oldu

İhtiyari arabuluculukta da müzakeresi tamamlanan 946 bin 452 dosyadan 934 bin 560'nda anlaşma sağlandı. Böylece müzakeresi tamamlananlar arasında anlaşma oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti.

Böylece tüm hukuk uyuşmazlıklarında bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 3 milyon 26 bin 226 dosyanın 2 milyon 95 bin 933'ü çözüme kavuşturuldu. Başarı oranı yüzde 69 olarak kayıtlara geçti.