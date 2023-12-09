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Arabayatağı doğalgaza kavuşuyor

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Arabayatağı Mahallesi'nde yıllardır devam eden doğalgaz problemi, Yıldırım Belediyesi'nin girişimleriyle çözülüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Enerji ve Piyasa Denetleme Kurulu ve BURSAGAZ nezdinde yürüttüğü yoğun girişimler Arabayatağı Mahallesi'nde doğalgaz hattı bulunmayan sokaklar, BURSAGAZ tarafından altyapı yatırım programına dahil edildi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren doğalgaz sorunun çözümü için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, 'Birçok bölgemizde bu sorunu çözüme kavuşturduk. Şimdi de Arabayatağı Mahallemizde imarlı bölgelerde olup, doğalgazın olmadığı az sayıdaki sokaklarımız da doğalgaza kavuşuyor. BURSAGAZ altyapı çalışmalarına başladı. Etap etap devam edecek çalışmalar sonucunda bölgemizde doğalgaz sorunu tam anlamıyla ortadan kalkacak' dedi.

Arabayatağı doğalgaza kavuşuyor

BURSA - Arabayatağı Mahallesi'nde yıllardır devam eden doğalgaz problemi, Yıldırım Belediyesi'nin girişimleriyle çözülüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın Enerji ve Piyasa Denetleme Kurulu ve BURSAGAZ nezdinde yürüttüğü yoğun girişimler Arabayatağı Mahallesi'nde doğalgaz hattı bulunmayan sokaklar, BURSAGAZ tarafından altyapı yatırım programına dahil edildi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren doğalgaz sorunun çözümü için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Birçok bölgemizde bu sorunu çözüme kavuşturduk. Şimdi de Arabayatağı Mahallemizde imarlı bölgelerde olup, doğalgazın olmadığı az sayıdaki sokaklarımız da doğalgaza kavuşuyor. BURSAGAZ altyapı çalışmalarına başladı. Etap etap devam edecek çalışmalar sonucunda bölgemizde doğalgaz sorunu tam anlamıyla ortadan kalkacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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