Arabasının üstüne para verip araba aldı, 5 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Antalya'nın tanınmış bir galerisine kendi otomobilini satıp, üstüne verdiği parayla ikinci el otomobil alan genç kadın, 5 gün sonra aracının motor arızası vermesiyle hayatının şokunu yaşadı. Büyük umutlarla aldığı otomobilin motor parçalarını aracın bagajında gören genç kadın, zararının karşılanması için yargı yoluna başvurdu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Gamze Benzer, internet üzerinden verilen bir satış ilanı üzerine beğendiği aracı satın almak için kentteki tanınmış bir galeriye tanıdığı aracılığıyla gitti. Kendi aracının üzerine 42 bin TL veren Benzer, toplamda 172 bin TL'ye ikinci el bir otomobil satın aldı. Genç kadın, bakımlarını yaptırdığı otomobiliyle 5'inci günde yolculuk yaparken araç motor arızası verdi. Benzer, otomobilini çekiciyle sanayi sitesine tamir için çektirdi. Otomobilin motor parçalarını aracın içinde gören genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Büyük umutlarla aldığı otomobilin 5'inci günde motor arızası vermesi ve 40 bin TL'ye yakın masraf çıkarılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Benzer, aracı aldığı galeriden bir destek göremeyince konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

"Bakımını yaptırmıştım"

İnternet üzerinden galeride satışa sunulan bir otomobili beğendiğini ve almaya karar verdiğini dile getiren Gamze Benzer, kendi aracını ve üzerine bir miktar para verdikten sonra otomobili satın aldığını söyledi. Aldığı otomobili fazla kullanmadığını ve 5'inci günde motor arızası verdiğini dile getiren Benzer, "Araç iyi görünüyordu. Hareket haindeyken yolda kaldım. Aracın suyunun bittiği ve bu nedenle hararet yaptığını söylediler. Fakat ben aracın bakımını 3 gün önce yaptırmıştım. Ne kadar bana aracın sağlam olduğunu söyleseler de bakımını yaptırmıştım. Aracın motoru gitti. Kendi aracımın üzerine verdiğim para kadar, bu motorun yapılması içinde para ödemem gerekiyor" diye konuştu.

"5'inci günde motor yenmesi normal mi?"

Çok mağdur ve üzgün olduğunu dile getiren Benzer, "Çevremde bana benzer mağdur kişilerin olduğunu gördüm. Aldığım yerle görüşmeye çalıştım, dikkate almadılar. Aracın suyu bitmiş, su bitince hararet olmuş ve motorun yendiğini söylediler. Alınan aracın 5'inci gün motorunun yanması normal midir? Normal olarak kadınlar otomobil motorundan fazla anlamıyor. Motorun onarımı için ciddi para istiyorlar. Bir aydır mağdurum, işlerimden geri kaldım. Ailemin sağlık sorunu var, hastaneye gelip giderken zorlanıyorum. Aracın değeri de düştü. Zarardayım. Şu an çok mağdurum, avukatlarım olayı yargıya taşıyacak" dedi.

"Yargıya güveniyorum"

Birikiminin bir bölümünü kaybetmeyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Benzer, "İkinci el araç almaktan korkuyorum. Yargıya güveniyorum. Aracın 5'inci günde motoru yandı. Aracı kullanmamışım kilometresinden belli. Bakım kartları var. Büyük hayallerle bu aracı aldım ama şimdi taşıtsız kaldım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA