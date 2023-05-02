Arabasına çarpan kişi için 'Hakkımı helal etmiyorum' yazısı astı

Eskişehir'de aracına çarpıp kaçan sürücüye sinirlenen bir vatandaş, hasar gören tamponuna 'Buraya vurup kaçan kişi, sana hakkımı helal etmiyorum ' yazısı astı.

Odunpazarı ilçesi Mecidiye sokakta bulunan bir aracın üzerine asılan yazı dikkat çekti. İddiaya göre arabasına çarpıp kaçan bir sürücüye sinirlenen vatandaş, tepkisini aracının hasar gören kısmına bir yazı asarak gösterdi. Yazıda, "Buraya vurup kaçan kişi sana hakkımı helal etmiyorum " sözleriyle otomobiline çarpıp kaçan kişiye tepki veren dile vatandaş, mağduriyetini böyle gösterdi. - ESKİŞEHİR