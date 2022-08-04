Arabanlıların temal su çağrısına Milletvekili Erdoğan'dan cevap

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 1969 yılında yapılan bilinçsiz dinamit patlaması sonucu kaybolan jeotermal suyun tekrar bulunması için yetkililere çağrı yaptı. Yapılan çağrıya cevap veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "İlgili kurumların desteğiyle bu konuda mesafe alabiliriz. Ben bu konuda girişimlere hazırım" dedi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, 1969 yılında yapılan bilinçsiz dinamit patlaması sonucu kaybolan jeotermal suyun tekrar bulunması için yetkililere çağrı yaptı. Araban'a bağlı ziyaret kırsal mahallesi Çat Boğazı mevkiinde 1968 yılında kendiliğinden çıkan jeotermal su dinamit patlaması sonucu kaybolmuştu. Şifalı olduğu düşünülmesinden dolayı her bölgeden insanın rağbet gösterdiği suyun tekrardan çıkartılmasını isteyen Arabanlılar, başta AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulundu.

O yıl yapılan çalışmalarda MTA Genel Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yapılan sondajlı arama çalışmalarında 750 metre derinliğe inilmiş ve 36 derece sıcaklığında suya ulaşıldığı yetkililer tarafından açıklanmıştı. Mevcut sondaj makinesiyle daha derine inilmesinin uygun olmadığı gerekçesiyle bölgedeki çalışmalara ara verilmişti.

"İlgili kurumların desteğiyle bu konuda mesafe alabiliriz, bu konuda girişimlere hazırım"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, konu ile ilgili çağrıya cevap vererek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Araban'da 1968 yılında ortaya çıkan ve 1969 yılında kaybolan suyu bizzat yerinde görmüştüm. Ziyaret Köyü yakınında MTA tarafından yaptırdığımız çalışmalarda düşük sıcaklıkta suya rastladık. Araban STK'larımızın haklı talebi üzerine çalışmalıyız. 2012 yılında 750 metre derinlikte 36 derece sıcaklıkta suya rastladık. Düşük sıcaklıkta görülmüştü. Ancak bu konuda kamu-yerel bir çalışma başlatıp kalkınma ajansı, belediye ve kaymakamlık olarak mesafe alabiliriz. Bu konuda girişimlere hazırım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP