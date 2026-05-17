Arabanlı vatandaşlardan bölünmüş yol talebi

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan vatandaşlar, çok sayıda kazaya neden olan ve yıllardır yapılması beklenen 12,5 kilometrelik Araban-Besni arası duble yolun biran önce tamamlanmasını istedi. Yeniden başlatılan yol çalışmalarının kısa bir süre devam ettikten tekrar durmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Araban-Besni ilçeleri arasında Ergen mevkiine kadarki 12,5 kilometrelik bölünmüş duble yolun yıllardır yapılmasını bekliyoruz. Söz konusu yolda çok sayıda kaza meydana gelmekte. Bu yolun biran önce tamamlanmasını istiyoruz. İki şeritli yol yoğun trafikte tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

