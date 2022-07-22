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Arabanın yanında yerde yatan adam yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Tayyar - Yerel
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Arabanın yanında yerde yatan adam yürekleri ağza getirdiTEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da dengesini kaybederek yol kenarında arabanın yanına düşüp yaralanan adam görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Arabanın yanında yerde yatan adam yürekleri ağza getirdi

TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu'da dengesini kaybederek yol kenarında arabanın yanına düşüp yaralanan adam görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde dengesini kaybedip yol kenarındaki arabanın yanına düşüp kalan bir kişi, hareketsiz gibi görününce vatandaşları telaşlandırdı. Olay yerine çağrılan ambulans ekipleri yaralı şahsa müdahale etti. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. 112'ye 'kaza' diye verilen ihbarla ilgili başından yaralanan şahsın alkollü olduğu ve yolda yürürken düştüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Yerel

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