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İftarı üniversite öğrencileri ile birlikte yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İftarı üniversite öğrencileri ile birlikte yaptılar

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile iftar yaptı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile iftar yaptı.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi koordinasyonunda kurulan iftar sofrasında Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Muhittin Doğan, öğretim görevlileri okul personeli ile ilçe protokolü öğrenciler ile birlikte iftar yaptı.

İftar öncesi öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. - GAZİANTEP

İftarı üniversite öğrencileri ile birlikte yaptılar

İftarı üniversite öğrencileri ile birlikte yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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