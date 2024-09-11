6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ve yerine yenisinin yapılması için temeli atılan Araban İlçesine bağlı Taşdeğirmen Camii inşaatı onarılmayı bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Taşdeğirmen Kırsal Mahallesi sakinleri depremden etkilenen Taşdeğirmen Camii'sinin inşaatı onarılmasını bekliyor. - GAZİANTEP