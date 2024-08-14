Araban ilçesinde depremden etkilenenlere konut anahtar teslimi yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Araban ilçesinde inşaatı tamamlanan birinci etap 220 adet konutun anahtar teslimi yapılıyor.

Araban İlçesinde yapılmakta olan TOKİ konutlarının teslime hazır hale getirilen birinci etap 220 adet daireler hak sahibi olan Arabanlı depremzede vatandaşlara anahtar teslimi yapılıyor.

Diğer etaplar ise çevre düzenlemesi ve sosyal donatı alanları ile birlikte en geç Ekim ayında bitirileceği öğrenildi. - GAZİANTEP