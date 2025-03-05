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Araban'da şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Araban'da şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi
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Gaziantep'in Araban ilçesinde şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in ev sahipliğinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı binasında düzenlenen iftar yemeği programına şehit ve gazi aileleri katıldı. Kaymakam Özçimen, programda şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet ederek sorunlarını da dinledi. Program sonunda şehit ve gazi yakınlarına çeşitli hediyeler takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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