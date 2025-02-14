Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da yardım yapılacak

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan ayında ulaştırılacak yardımlar için çalışmalar başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılan ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan ayında da ulaştırılacak yardımlar için hazırlıklar başladı. Yapılacak yardımların özellikle ilçedeki yaşlı, engelli, hasta ve maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Araban Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı hazırlığı kapsamında sıcak yemeğin yanında birinci sınıf hurma, ceviz, kayısı ve pekmezden oluşan paket dağıtımı yapılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP