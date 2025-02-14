Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi

Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da yardım yapılacak

Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan'da yardım yapılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan ayında ulaştırılacak yardımlar için çalışmalar başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan ayında ulaştırılacak yardımlar için çalışmalar başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde her gün düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılan ihtiyaç sahibi 400 aileye Ramazan ayında da ulaştırılacak yardımlar için hazırlıklar başladı. Yapılacak yardımların özellikle ilçedeki yaşlı, engelli, hasta ve maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

Araban Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Şehit Sait Demirel Aşevi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı hazırlığı kapsamında sıcak yemeğin yanında birinci sınıf hurma, ceviz, kayısı ve pekmezden oluşan paket dağıtımı yapılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şarlatan üfürükçü, son işinde baltayı taşa vurdu
img

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?

Çuvalla para verilen transfere eleştiri yağıyor
Yaptığı iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençliğin bedeli zincir markete pahalıya patladı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.