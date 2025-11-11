Araban'da Cumhuriyet'in 102. yılı için 102 fidan dikildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 Ekim Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhuriyet'in 102'inci yılı dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikim programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program çerçevesinde, Şehit Sabri Emir Ortaokulu bahçesine Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikimi gerçekleştirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel