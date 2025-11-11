Haberler

Araban'da Cumhuriyet'in 102. yılı için 102 fidan dikildi

Güncelleme:
Gaziantep'in Araban ilçesinde 11 Ekim Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Cumhuriyet'in 102'inci yılı dolayısıyla 102 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim programına Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program çerçevesinde, Şehit Sabri Emir Ortaokulu bahçesine Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 102 fidan dikimi gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

