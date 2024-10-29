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Araban'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Araban'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Araban İlçesinde 28 Ekim de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk bırakma töreninde ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam İşçimen'in makamda tebrikleri kabulü ile son buldu.

Kutlamalara, İlçe protokolü, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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