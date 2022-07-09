Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Araban'da bayramlaşma programı düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Kurban Bayramı münasebetiyle Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bayramlaşma programı çerçevesinde Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte kurum amirlerinin de katılımıyla Araban Belediyesi Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaret sırasında şehitler için İlçe Müftüsü Şakir Aktaş Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Araban Belediyesi'nin bayramlaşma programına Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların tek tek Kurban Bayramlarını kutlayarak baklava ve soğuk içecekler ikram edildi.

Programda Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla program boyunca sohbet etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title