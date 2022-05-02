Araban'da bayram coşkusu

Gaziantep'in Araban ilçesinde Ramazan Bayramının ilk gününde gerçekleştirilen programda ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Araban Kaymakamlığı ile Araban Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan İlçe Parkı içerisinde organize edilen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ile AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar, vatandaşlar, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile bayramlaştı. Programda protokolü üyeleri, tek tek belediye meclis üyeleri, ve ilçe merkezi ve kırsalındaki muhtarlar, esnaflar, vatandaşlar, STK temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri muhtarlar, esnaf ve vatandaşların bayramını kutlandı.

Bayramlaşmaya katılanlara çay, pasta ve soğuk içecekler ikram edilirken protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan talepleri de dinlendi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel