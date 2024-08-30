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Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'inci Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 102'inci Yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen'in makamında tebrikleri kabulünün ardından devam eden program ilçe merkezindeki mezarlık içerisinde bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Şehitlikteki Arabanlı Şehitlerin kabirleri başında dualar okundu.

Törene Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Şehit yakınları, Arabanlı gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum amirleri, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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