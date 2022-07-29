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Aquapark kapılarını vatandaşlar için açıyor

Aquapark kapılarını vatandaşlar için açıyor

Tepeköy Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, kapılarını vatandaşlar için açıyor.

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Tepeköy Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, kapılarını vatandaşlar için açıyor.

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, serinleten havuzu ve kaydırakları ile sıcak yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmak için kapılarını yeniden açıyor. Düzenlemelerin yapılması ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından aquapark, bugün yeniden faaliyete başlayacak. Daha önce özel firma eliyle işletilen aquapark, artık İzmit Belediyesi işletilecek. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Kocaeli'nin ilk aquaparkında dört yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower yer alıyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepeköy Kocaeli Yerel Haberler

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