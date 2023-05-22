Apartmanın bahçesinde bulunan tabanca ekipleri harekete geçirdi

ÇORUM - Çorum'da bir binanın bahçesine atılmış tabanca bulundu.

Olay, Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Stad Sokak üzerinde bulunan bir binanın bahçesine kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından atılan bir adet tabanca bulundu. İşletme sahibi tarafından yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmasının ardından, tabanca muhafaza altına alındı.