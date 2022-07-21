Antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yürüyorlar

Bursa'da mahallelerinde spor tesisi bulunmayan ve yaklaşık 300 sporcusu bulunan takım, antrenman yapmak için her gün 4 kilometre yol yürüyerek başka bir mahalledeki spor tesisine gidiyor. Mahalle sakinleri genç çocukların kötü yola düşmemesi için mahallelerine spor tesisi yapılmasını istiyor.

Osmangazi ilçesine Bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için 2010 yılında Mutlular Gençlik Spor Kulübü'nü kuran gönüllü hocalar, genç sporcuları her gün 4 kilometre boyunca yürüyerek başka bir mahalledeki spor kulübünün sahasında antrenman yaptırıyor.

Mahalle sakinleri ve gönüllü hocalar mahallelerine spor tesisi yapılmasını istiyor. Yaklaşık 300 tane sporcusu bulunan takımın sporcuları ise 'Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen 5 dakika duy sesimizi' yazılı pankart açarak dikkat çektiler. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel