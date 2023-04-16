Antikkapı'da yeni nesil üretim teknolojisi

Antikkapı, ambalajlama makinesiyle 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyor.

Antikkapı, ambalajlama makinesiyle 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., üretim tesisinde kullanmaya başladığı ambalajlama ve paketleme makinesiyle catering yemek hizmetinde 8 saatte 5 bin adet tüketime hazır gıdayı, emniyetli ve hijyenik olarak ambalajlıyor. Antikkapı, son nesil ambalajlama makinesi ile ürünlerini el değmeden vatandaşlara ulaştırıyor. Üç gözlü gıda kaplarına, çorba, yardımcı ürün (pilav-makarna), ana yemek konularak hazırlanan ürünler, makinada el değmeden ambalajlanıyor. Ambalajlanan yemekler taşınırken birbirine karışmıyor, sızıntı ve dökülmeye neden olmuyor.

Antikkapı bünyesinde bulunan 7 restoran, 12 düğün salonu, Sekapark Otel, Antikkapı Petrol Ofisi, Miço Kadınlar Plajı, kamp ve kafeteryalar, mobil afet tırları gibi geniş bir alanda hizmet veriyor. - KOCAELİ