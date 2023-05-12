Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antik kenti ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı

Antik kenti ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı

Yerel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen öğrencilere hayvan ve doğa sevgisi anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Karacasu ilçesinde vatandaşlara yönelik olarak çevre ve doğa sevgisi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen okul öğrencilerine de çevre doğa ve hayvan sevgisi aşılanması için çocuklarla birlikte besleme yapılarak, öğrencilere jandarma boyama kitabı dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karacasu Jandarma Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title