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Antepsan'ın web adresi altın örümcek birincisi

Antepsan'ın web adresi altın örümcek birincisi

Antepsan Baklava ve Kuruyemiş grup firmalarından olan Antebella'nın "www.antebella.com.tr" adresi, Türkiye'nin web sektöründeki en prestijli ödülü Altın Örümcek'te "En İyi İnternet Sitesi" dalında birinci oldu.

Antepsan Baklava ve Kuruyemiş grup firmalarından olan Antebella'nın "www.antebella.com.tr" adresi, Türkiye'nin web sektöründeki en prestijli ödülü Altın Örümcek'te "En İyi İnternet Sitesi" dalında birinci oldu.

Ket Kolektif Reklam Ajans'ı tarafından tasarlanan, dinamik altyapısı ve modern tasarımlarıyla ön plana çıkan www.antebella.com.tr, Türkiye'nin web sektöründeki en prestijli ödülü Altın Örümcek'te birincilik ödülünü aldı.

Antebella, binlerce firma arasından birinci oldu

20 yılda 41 binden fazla başvurunun değerlendirildiği ve bu yıl bin 701 projenin yer aldığı Altın Örümcek Ödülleri'nde toplam 251 proje ile birlikte Antepsan Baklava ve Kuruyemiş grup firmalarından olan "www.antebella.com.tr" adresi de yarıştı. "www.antebella.com.tr" adresi, yiyecek-içecek kategorisinde önce finale kaldı, sonra da birincilik ipini göğüsledi. - GAZİANTEP

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