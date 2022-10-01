Antalya yerel: Muratpaşa Belediyesi'nin Kurslarına Yoğun İlgi

Antalya haberlerine göre Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları için kontenjanlar doldu. Belediyenin bu yıl 14 merkezde 46 branşta açacağı kurslara yaklaşık 3 bin 500 kişi kayıt yaptırdı.

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları için kontenjanlar doldu. Belediyenin bu yıl 14 merkezde 46 branşta açacağı kurslara yaklaşık 3 bin 500 kişi kayıt yaptırdı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına kayıtlar sona erdi. Ücretsiz gerçekleştirilen ve kontenjanla sınırlı sayıda kursiyerin kabul edildiği kurslar için yaklaşık 3 bin 500 kişi internet üzerinden kayıt yaptırdı.

Muratpaşa Belediyesi, yeni dönemde 46 branşta kurs açacak. Kurslar, Şirinyalı, Meltem, Meydankavağı, Kızıltoprak, Kışla, Soğuksu, Konuksever, Ermenek gibi mahallerde bulunan kurs ve hobi merkezlerinin yanı sıra Değirmenönü Kültür Merkezi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin de (ASSİM) aralarından bulunduğu 14 noktada düzenlenecek.

Bu yıl klasik Türk müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biri olan bendir eğitimlerinin yanı sıra bağlama, gitar, keman, yan flüt kursları verilecek. Müzik kurslarının yanı sıra ahşap, taş boyama, diksiyon, mozaik, fotoğrafçılık gibi hobi ve mesleki eğitim kursları da devam edecek.