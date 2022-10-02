Antalya yerel haberleri | Muratpaşa Belediyesi'nden 'Çevreci Komşu Kart' Projesi

Antalya haberlerine göre Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan 2016’da başlattıkları Çevreci Komşu Kart projesinin gelişerek sürdüğünü belirtti ve “Hep birlikte, kent olarak, kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Nisan 2016'da başlattıkları Çevreci Komşu Kart projesinin gelişerek sürdüğünü belirtti ve "Hep birlikte, kent olarak, kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine para kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık marketten giyime birçok sektörde de indirimler sağlıyor. Özel sağlık kurumlarında da indirimler sunan Çevreci Komşu Kart'a Medstar Hastaneler Grubu da katıldı. İki kurum arasında, belediye hizmet binasında protokol imzalandı.

"MEDSTAR HASTANELER GRUBU'NDA CİDDİ BİR İNDİRİM ALACAKLAR"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, törende, Çevreci Komşu Kart projesinin nitelikli atıkların ulusal ekonomiye ve aile ekonomisine kazandırılması anlamında kamusal bir çalışma olduğunu söyledi. Projenin gelişerek devam ettiğini ve kapsayıcılığının arttığına dikkat çeken Uysal, "Gücünü, etkisini arttırdı. Geçtiğimiz yıl bir para karta dönüştü ve bu yıl da bir indirim karta dönüşüyor. Çevreci Komşu Kart sahipleri, Medstar Hastaneler Grubu'nda ciddi bir indirim alacaklar. Hep birlikte, kent olarak, kazan-kazan projeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"BU ANLAŞMANIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Medstar Hastaneler Grubu Direktörü Dr. Naci Tataç ise Çevreci Komşu Kart projesine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.